Старейший конный клуб Петербурга на грани закрытия из-за расторжения аренды

Лошадей-кинозвёзд и пони для детей-инвалидов могут отправить на бойню.

Один из старейших конных центров Петербурга — "Простор" на Крестовском острове — оказался на грани закрытия. Городские власти в одностороннем порядке расторгли договор аренды здания бывшей усадебной бани-прачечной, где клуб располагается с 1990 года. Комитет по контролю за имуществом уже запустил процедуру изъятия помещений. В ККИ объяснили, что договор был заключён на льготных условиях, и его срок истёк, пишет КП-Петербург.

Под угрозой оказались 24 лошади и пони. Среди них — животные, снимавшиеся в известных фильмах, включая "Сибирского цирюльника" и "Анну Каренину". Если клуб закроют, их могут отправить на мясокомбинат.

Закрытие центра напрямую затронет более 200 воспитанников. В "Просторе" проходят бесплатные занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья из коррекционной школы. Здесь занимались Михаил Боярский, Майя Семак и другие известные люди.

В ККИ пообещали учесть специфику объекта и наличие животных, а ситуацию проработать с профильными органами власти. Руководство клуба готовит иск в суд, чтобы оспорить решение и сохранить центр. В КИО от комментариев отказались. Решить судьбу здания и животных должны уже на этой неделе.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за полгода ввели 14 объектов образования почти на 5,6 тысячи мест.

Фото: КП