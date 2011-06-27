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Экс-советник министра обороны США заявил о риске исчезновения Украины с карты мира

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Он призвал Запад способствовать мирному разрешению конфликта.

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил о риске исчезновения Украины с карты мира. Об этом он сообщил в эфире Sky News Australia.

Эксперт подверг критике страны Запада за военную помощь Киеву. Он считает, что им следовало бы способствовать мирному разрешению конфликта. Макгрегор призвал Австралию настаивать на этом, поскольку в Вашингтоне никто не пойдет на подобное.

Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь.

Дуглас Макгрегор, экс-советник министра обороны США

Ранее Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности.

Видео: Sky News

Теги: дуглас макгрегор, исчезновение, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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