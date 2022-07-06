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Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

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По словам канцлера Германии, порядок предоставления обсуждается странами G7.

Канцлер Германии Олаф Шольц готов дать Украине гарантии безопасности. Об этом он заявил на выступлении в бундестаге.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, Шольц отметил, что порядок предоставления обсуждается странами G7. В этом вопросе также принимают участие те, кто готов дать подобные гарантии.

Германия - одна из стран, которая относится к ним.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поставит оружие Украине, чтобы не стать частью конфликта.

Видео: ZDFheute Nachrichten

Теги: гарантии безопасности, канцлер германии, олаф шольц, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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