Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

По словам канцлера Германии, порядок предоставления обсуждается странами G7.

Канцлер Германии Олаф Шольц готов дать Украине гарантии безопасности. Об этом он заявил на выступлении в бундестаге.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, Шольц отметил, что порядок предоставления обсуждается странами G7. В этом вопросе также принимают участие те, кто готов дать подобные гарантии.

Германия - одна из стран, которая относится к ним. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поставит оружие Украине, чтобы не стать частью конфликта.

Видео: ZDFheute Nachrichten