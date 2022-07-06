Шольц заявил о готовности дать Украине гарантии безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц готов дать Украине гарантии безопасности. Об этом он заявил на выступлении в бундестаге.
Отвечая на вопрос одного из депутатов, Шольц отметил, что порядок предоставления обсуждается странами G7. В этом вопросе также принимают участие те, кто готов дать подобные гарантии.
Германия - одна из стран, которая относится к ним.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поставит оружие Украине, чтобы не стать частью конфликта.
Видео: ZDFheute Nachrichten
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