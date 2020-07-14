Сийярто: Венгрия не поставит оружие Украине, чтобы не стать частью конфликта

Дипломат напомнил, что на западе Украины живут 150 тысяч венгров.

Венгрия не поставит оружие Украине, чтобы не стать частью конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

По словам дипломата, венгерские власти не хотят, чтобы их провоцировали или обвиняли в чем-либо. Сийярто подчеркнул, что страна приняла решение не участвовать в поставках оружия Киеву. Он также напомнил, что на западе Украины живут 150 тысяч венгров.

Сейчас очевидно, что если бы поставляли оружие, эти поставки были бы целью для российских ударов. Мы бы не хотели быть вовлеченными в этот конфликт. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Лавров назвал ложью обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов.

Видео: CNN