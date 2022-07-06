Лавров назвал ложью обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов

Он также призвал страны Запада осознать свою ответственность за происходящее на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

По словам дипломата, украинская сторона врет, и эти факты предъявляются Минобороны РФ на ежедневной основе. Он также призвал страны Запада осознать свою ответственность, независимо от высказываний президента Украины Владимира Зеленского.

Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Запад превратил Украину в русофобское государство.

Видео: МИД России