Лавров: Запад превратил Украину в русофобское государство

Он отметил, что страну превратили в военный плацдарм, который создает угрозу безопасности России.

Запад превратил Украину в русофобское государство. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

По его словам, на это влияют деструктивные линии США и их сателлитов по решению корыстных проблем за счет интересов других государств. Лавров отметил, что на протяжении многих лет Запад развивал на Украине русофобство и неонацизм, превращая страну в военный плацдарм, который создает угрозу безопасности России.

Ранее Лавров заявил, что Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения

Видео: МИД России