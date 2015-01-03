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Лавров: Запад перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения

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Он подчеркнул, что главной задачей является показать мировой общественности факты о поведении киевского режима.

Страны Запада перекрывает работу СМИ, предоставляющих объективные сведения о ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Дипломат прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом. По словам Лаврова, он подробно информировал монгольских партнеров о ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что главной задачей является показать мировой общественности факты о поведении киевского режима.

К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что планы США подорвать экономику Венесуэлы не сбудутся.

Видео: МИД России

Теги: запад, мид россии, сергей лавров, сми, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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