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Лавров: планы США подорвать экономику Венесуэлы не сбудутся

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По его словам, Россия готова помочь Венесуэле в этом вопросе.

Планы США подорвать экономику Венесуэлы не сбудутся. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.

Дипломат отметил, что России известно желание США и их союзников подорвать основы экономики Венесуэлы. По его словам, их экономика демонстрирует способность выстоять перед подобным давлением. Лавров добавил, что Россия готова помочь Венесуэле в этом вопросе.

Уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии.

Видео: МИД России

Теги: венесуэла, мид россии, сергей лавров, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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