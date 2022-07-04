Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По словам Лаврова, Болгария незаконно из страны выслала российских дипломатов, объявив их персонами нон-грата. Он отметил, что большая часть из них обеспечивала жизнедеятельность миссии российского МИД.
Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров согласился со словами публициста Шпенглера о "закате Европы".
Видео: МИД России
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