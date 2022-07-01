Лавров согласился со словами публициста Шпенглера о "закате Европы"

Глава МИД РФ оценил термин немецкого писателя, который был придуман еще в 1918 году.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что считает весьма прозорливым введенный в начале 20 века немецким публицистом Освальдом Шпенглером термин о закате Европы. Такое мнение министр высказал во время своего выступления перед преподавателями и студентами Белорусского государственного университета (БГУ).

Насчет "Заката Европы", Шпенглера - сам термин я считаю весьма прозорливым…американцы, они умнее, они выстроили свои санкционные решения таким образом, что не наносить слишком большой ущерб для своей экономики. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что термин "Закат Европы" - это философское произведение немецкого публициста в двух томах. Опубликован трактат в 1918 и 1922 годах. Ученый представил пессимистический прогноз для европейского региона на предстоящее будущее. Освальд Шпенглер считал, что Европу ожидает упадок, а после - гибель из-за "радости юных народов и чужеземных завоевателей". Сергей лавров сожалеет о "закате Европы", так как для России регион считается ближайшей цивилизацией во вопроса культуры, искусства и литература.

Лавров: все лидеры ЕС, кроме Макрона, довольны тем, что в Евросоюзе заправляют США.

Фото и видео: МИД России