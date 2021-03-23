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Лавров: все лидеры ЕС, кроме Макрона, довольны тем, что в Евросоюзе заправляют США
Сегодня, 12:11
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Лавров: все лидеры ЕС, кроме Макрона, довольны тем, что в Евросоюзе заправляют США

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Глава МИД РФ рассказал о европейских лидерах и их подчинении Вашингтону.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что все лидеры Евросоюза, кроме французского президента Эмманюэля Макрона, довольны тем, что в ЕС заправляют США. Соответствующее заявление министр сделал в ходе своего выступления перед преподавателями и студентами Белорусского государственного университета (БГУ). По мнению дипломата, ведущую роль в регионе играют именно не европейские лидеры, а Вашингтон. Однако даже в этом правиле есть одно исключение - Париж.

Сейчас, к огромному сожалению, Евросоюз не является самостоятельным игроком.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел России нпомнил о том, что ранее в Европе были разговоры о необходимости обеспечить собственную  стратегическую автономию. Разговоры по данной теме ведутся, но только благодаря Эмманюэлю Макрону. Сергей Лавров полагает, что остальные европейские лидеры испытывают удовлетворение о том, что не они принимают решения и руководят всем в Евросоюзе. Россия считает, что во многом постановления ЕС навязваны американцами.

Лавров: называть НАТО исключительно оборонительным альянсом глупо и стыдно.

Фото и видео: МИД России

Теги: евросоюз, сергей лавров, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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