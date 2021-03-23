Лавров: называть НАТО исключительно оборонительным альянсом глупо и стыдно

Глава МИД РФ рассказал об амбициях военного альянса в Индо-Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что называть НАТО исключительно оборонительным альянсом глупо и стыдно. Соответствующее заявление министр сделал во время выступления перед белорусскими студентами и преподавателями местного государственного университета (БГУ).

Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, вообще никому не надо бояться, потому что НАТО - это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел России напомнил о том, что новую "линию обороны "Североатлантический военный альянс планирует организовать в акватории Южно-Китайского моря. Лавров добавил, что сейчас НАТО говорит о том, что намерены обрести глобальное измерение с точки зрения ответственности за безопасность во всем мире. На самом деле, по мнению дипломата, Запад хочет заманить в свои сети еще и Индию, чтобы отвечать за безопасность также в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лавров: Запад начал опускать железный занавес.

Фото и видео: МИД России