Лавров: Запад начал опускать железный занавес

Глава МИД РФ предостерег от возможности "прищемить пальцы".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Запад начал опускать железный занавес. Соответствующей информацией министр по иностранным делам поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Чиновник уверен в том, что занавес опускается именно с той стороны.

Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. Только пусть ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20.

Фото и видео: МИД России