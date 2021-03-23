Лавров: Запад начал опускать железный занавес

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Запад начал опускать железный занавес. Соответствующей информацией министр по иностранным делам поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Чиновник уверен в том, что занавес опускается именно с той стороны.
Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. Только пусть ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20.
Фото и видео: МИД России
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