Лавров: Россию мало волнует приглашение Зеленского на саммит G20

Глава МИД отметил, что сейчас ни одно мировое мероприятие не обходится без участия украинского лидера.

Россию мало волнует приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в Индонезии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он напомним, что каждый раз страна-хозяйка саммита приглашает тех, кто не входит в Большую двадцатку. Лавров также отметил, что сейчас ни одно мировое мероприятие не обходится без участия украинского лидера. По словам дипломата, в промежутках между получением команд из США Зеленский тратит свободное время на то, чтобы "вписаться в любой формат".

Нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки". Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине.

Видео: МИД России