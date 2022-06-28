Лавров: поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине

Он назвал позицию Запада по этому вопросу "контрпродуктивной и вредной".

Поставки оружия западными странами лишь продлевают конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

По его словам, планы по поставкам осуществляются на фоне заявлений о недопустимости достижения мира на условиях Москвы. Лавров отметил, что позиция Запада по этому вопросу, является "контрпродуктивной и вредной".

Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Захарова заявила, что НАТО на любом историческом этапе боролась с Россией.

Видео: МИД России