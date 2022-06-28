Лавров: поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине

Поставки оружия западными странами лишь продлевают конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
По его словам, планы по поставкам осуществляются на фоне заявлений о недопустимости достижения мира на условиях Москвы. Лавров отметил, что позиция Запада по этому вопросу, является "контрпродуктивной и вредной".
Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Захарова заявила, что НАТО на любом историческом этапе боролась с Россией.
Видео: МИД России
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