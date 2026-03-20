Сегодня, 14:55
d_s_sarkisov

Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США

По его словам, Минск обозначил свои интересы и направил Вашингтону соответствующие предложения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность заключить большую сделку с США. Его слова приводит агентство "Белта".

Белорусский лидер отметил, что американцы в ходе переговоров от имени президента США Дональда Трампа предложили заключить большую сделку. По его словам, в рамках этой сделки будут отражены ряд вопросов, которые в повестке переговоров.

Я что, отпираться буду? Не то, что я уже там счастлив. Но для страны это важно, и для меня в том числе.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также Лукашенко отметил, что Минск обозначил свои интересы и направил Вашингтону соответствующие предложения, которые находятся на стадии проработки.

Видео: Telegram / Пул Первого

