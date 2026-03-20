Лукашенко: счастье белорусской женщины заключается в детях

Счастье белорусской женщины заключается в детях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая доклад правительства о проекте указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения".

По словам белорусского лидера, власти должны делать все, чтобы женщина была счастлива. Он подчеркнул, что счастье любой женщины заключается в детях. Лукашенко обратил внимание, что со стороны государства должны быть приняты все необходимые меры и условия, чтобы женщины могли иметь детей

Я как президент, а вы как мои подчиненные - мы должны делать все, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети - это счастье нашей женщины. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных.

Видео: Telegram / Пул Первого