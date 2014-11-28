Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных

По словам главы республики, в стране есть правонарушители.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране нет политзаключенных. Об этом он рассказал на встрече со спецпосланником американского лидера Джоном Коулом.

Лукашенко высказался о проблеме, которую контролирует зампомощника госсекретаря США Кристофер Смит. Он напомнил, что в Белоруссии нет политических статей и политзаключенных. По словам Лукашенко, в стране есть правонарушители.. Он также напомнил, что эта тема обсуждалась с американской стороной.

Я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и политзаключенных нет. Есть правонарушители. Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что США воюют на Ближнем Востоке против друзей Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого