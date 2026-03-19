Лукашенко: США воюют на Ближнем Востоке против друзей Белоруссии

По словам белорусского лидера, он всегда готов к обсуждению любых вопросов.

США воюют на Ближнем Востоке против друзей Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником американского лидера Джоном Коулом.

По словам белорусского лидера, он всегда готов к обсуждению любых вопросов. Он также попросил американскую сторону обсудить региональные проблемы. Лукашенко уточнил, что речь идет не только об Украине, но и о конфликте на Ближнем Востоке.

Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

