Лукашенко отметил успехи сотрудничества Белоруссии и Рязанской области
Сегодня, 11:46
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил успехи сотрудничества его страны и Рязанской области. Об этом он заявил на встрече с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.

По словам главы республики, показатели взаимной торговли Белоруссии и Рязанской области стоит называть "неплохими". Лукашенко напомнил, что за последние пять лет в два раза вырос товарооборот. Он подчеркнул, что показатель товарооборота достигнет отметки в 300 млн долларов.

Белоруссия всегда являлась надежным партнером. Но я хочу, чтобы вы были уверены в том, верили в то, о чем делегация ваша, прибывшая в Минск, договорится с белорусами. Мы все выполним в срок.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником".

Фото: Telegram / Пул Первого

