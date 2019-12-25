Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником"

Белорусский лидер прокомментировал Зеленского о том, что развернутый на территории страны ракетный комплекс должен считаться законной целью альянса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Украине и НАТО ракетным комплексом "Орешником". Его слова приводит агентство "Белта".

Лукашенко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что развернутый на территории Белоруссии ракетный комплекс должен считаться законной целью альянса. Он назвал такое заявление глупостью. Также Лукашенко добавил, что никто не собирается использовать "Орешник" для того, чтобы нанести удары по европейским странам.

А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

