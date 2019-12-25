По словам белорусского лидера, искусственно созданные цепочки ненужных посредников ведут к коррупции и вымыванию средств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил бизнесменам, которые решат нажиться на махинациях. Об этом он заявил на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.

По словам главы государства, искусственно созданные цепочки ненужных посредников ведут к коррупции и вымыванию средств. Лукашенко призвал провести черту, которая отделит обоснованное посредничество от необоснованного. Он также добавил, что в государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно

Надо, чтобы всякий бизнесмен знал. И не только бизнесмен. С теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал к здоровой конкуренции в Белоруссии.

