В Шуваловском парке пострадали четыре человека во время драки лошадей

Жеребец увидел кобылу и начал проявлять агрессию.

Во время конной прогулки в Парголово пострадали четыре человека. Об этом Piter.tv сообщила свидетельница случившегося Диана Ершова, которая является администратором конно-спортивного клуба "Арена". Кроме того, о случившемся рассказали и очевидцы в группе "Шуваловский парк" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в субботу, 20 ноября, в Шуваловском парке около 16 часов дня, когда девочка каталась на лошади с инструктором Ольгой. Конь встал на дыбы и сбросил ребенка, когда увидел кобылу из соседней конюшни. Вырвавшись из рук волонтера и ударив ее копытом, жеребец направился к самке. Мужчина, который проводил прогулку с лошадью, попытался отогнать агрессивного коня, но тот ударил его. Кроме того, травмы получила и девушка, которая сидела на кобыле.

Как рассказала Диана, в результате случившегося пострадали четыре человека. Школьница отделалась испугом, а вот работник другой конюшни и его клиент получили травмы головы и ушибы. У мужчины диагностировали сотрясение мозга. По словам его коллеги Дианы, он испытывает тошноту уже второй день. Инструктор Ольга повредила ногу.

Родители претензий к хозяевам жеребца пока не предъявляли. Последствия падения могут проявиться позже. Ольга вернула им деньги и всячески умащивала во избежание скандала. Очевидец, группа "Шуваловский парк"

В Сети автор поста напомнил, что официально данный вид развлечения никто в парке не разрешал. Поэтому ответственность за безопасность и здоровье в случае травм несут сами клиенты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали мужчину, который забил до смерти топором собаку в Токсово.

Фото: ВКонтакте, Шуваловский парк