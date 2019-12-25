Полицейские задержали мужчину, который забил до смерти топором собаку в Токсово

Собака скончалась 19-го октября.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве собаки. Преступление произошло 19-го октября в Токсово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявительницы, мужчина бил собаку топором по голове во дворе частного дома на улицы Дружбы. В результате собака скончалась.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело. Установить личность подозреваемого удалось 2 ноября. Им оказался 32-летний петербуржец.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что перед судом предстанет петербуржец, выбросивший собаку с 9 этажа.

Фото: Pexels