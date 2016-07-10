Перед судом предстанет петербуржец, выбросивший собаку с 9 этажа

В результате падения с высоты животное скончалось.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Дело открыли после инцидента на Туристской улице. 24 октября в полицию обратилась 14-летняя школьница. Девочка рассказала, что во время конфликта ее отчим схватил собаку и выбросил ее с балкона на 9 этаже. От полученных травм животное скончалось на месте происшествия.

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры Приморского района.

Ранее появилось видео избиения лошади в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV