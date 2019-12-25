Москвича задержали за развращение школьниц из Калининграда по видеосвязи

В ходе звонков мужчина склонял детей к интиму перед камерой.

Житель Москвы растлил четырех девочек через переписку в соцсетях и видеозвонки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной версии, в период с апреля по июнь 41-летний мужчина писал в социальных сетях девочкам младше 12 лет. Он находил школьниц в различных интернет-сообществах, после чего отправлял им личные сообщения. Когда дети вступали в переписку подозреваемый продолжал общение и инициировал видеозвонки, в ходе которых совершал действия сексуального характера.

Злоумышленника задержали в Москве и доставили в Калининград для проведения следственных действий. Следователи возбудили уголовное дело.

Суд заключил мужчину под стражу, в СИЗО он пробудет до 14 ноября. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)