В Петербурге озвучили приговор байкеру за развращение подростков

Суд также постановил взыскать 650 и 800 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Калининский районный суд 17 октября вынес приговор в отношении бывшего председателя Федерации мотоспорта в Петербурге. Байкера признали виновным в совершении развратных действий в отношении подростков. В прошлом году за те же два эпизода он был осужден к обязательным работам, однако городской суд отменил приговор из-за неправильной квалификации и направил дело на новое рассмотрение другим составом суда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Калининский суд назначил байкеру наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на десять лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ реальный срок был заменен на условный.

Суд также постановил взыскать 650 и 800 тысяч рублей в пользу потерпевших.