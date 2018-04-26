Наркоторговец из "Погринки" получил реальный срок

За попытку сбыть гашиш он проведет 4 года в колонии общего режима.

Суд вынес приговор жителю Подпорожского района, уличенному в незаконному сбыте наркотических средств. Наркоторговцу предстоит провести 4 года в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Было установлено, что 13-го мая текущего года фигурант уголовного дела, находясь в СНТ "Погринка" нелегально сбыл гашиш. Правда, принял продукцию сотрудник полиции в ходе организованной ранее "проверочной закупки".

Доказательства вины подсудимого неопровержимы, в связи с чем обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали, что петербургский суд зарегистрировал дело против наркодиллеров, замешанных в перевозке 200 кг кокаина под видом манго.

Фото: Piter.TV