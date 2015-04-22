В суде зарегистрировали дело против двух людей, которые перевозили кокаин под видом манго

Груз весом в 200 кг и стоимостью в 3 млрд. рублей был конфискован.

Суд Колпинского района Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по статье 228 в отношении двух мужчин, которые замешаны в перевозке 200 кг кокаина в ящиках с манго из Перу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии обвинения, не позднее февраля 2023-го года неизвестной группой было обеспечено приобретение 200 кг кокаина, а также его перевозка из Перу в Россию. С целью последующего незаконного сбыта наркотической продукции неустановленными лицами также было приобретено манго в 5,5 тыс. ящиках.

Кокаин был расфасован на 200 брикетов и разложен на крыше грузового контейнера. Контейнер с "манго" прибыл в Санкт-Петербург. Растительную продукцию отправили на овощебазу, а "пустой" контейнер – в поселок Металлострой, где его и приняли двое фигурантов уголовного дела. В конце марта после вскрытия контейнера они были задержаны. Вину обра злоумышленника не признают.

По оценке обвинения, на момент задержания 1 грамм кокаина стоил 15 тыс. рублей, из чего следует, что весь приехавший в Петербург груз стоит порядка 3 млрд. рублей.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга