В Ленобласти у местной жительницы изъяли 750 граммов конопли

Возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области у местной жительницы изъяли крупную партию конопли. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района Ленобласти 6 октября поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов поселка Житково производят наркотики. В ходе проверки данной информации оперативниками была задержана 31-летняя местная жительница, в квартире которой были обнаружены и изъяты части растений зеленого цвета.

Проведенной экспертизой было установлено, что изъятые фрагменты являются частями растения конопли – общей массой 757, 1 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Двое петербуржцев предстанут перед судом по подозрению в контрабанде 200 кг кокаина.

Фото: Piter.tv