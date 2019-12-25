Двое петербуржцев предстанут перед судом по подозрению в контрабанде 200 кг кокаина

Наркотики перевозили в контейнере с манго.

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина. Обвиняемыми являются жители Санкт-Петербурга А. и М.

По версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Петербург более 200 кг упакованного в брикеты кокаина. Общая стоимость партии оценивается в 3 млрд рублей. Наркотики были скрыты под обшивкой морского контейнера, в котором перевозилось манго из Перу. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Северной столицы. Там 30 марта 2023 года А. и М. при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны сотрудниками полиции. Кокаин изъят из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: Генпрокуратура РФ