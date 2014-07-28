"Любовь и Mr. Sexy": В Петербурге вынесли приговор за попытку сбыть 60 кг кокаина

Подробности сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу Марианы Тивалт, обвиняемой в крупном сбыте наркотиков. Суд признал ее виновной по части 5 статьи 228.1 УК РФ, сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

События разворачивались в январе 2021 года, когда Тивалт и её сообщники, находясь за пределами России, приняли решение о незаконном сбыте 60 кг кокаина в Петербурге. Неустановленные лица, действующие вместе с Тивалт, договорились с другими фигурантами дела о порядке передачи наркотиков.

Тивалт 14 января 2021 года прилетела из Стамбула в Санкт-Петербург и забрала ключи от квартиры на улице Маршала Говорова, где находилась партия кокаина. Встреча Тивалт с сообщником Кисич состоялась 20 января 2021 года возле ТРЦ "Галерея", после чего они вместе отправились в квартиру, где Кисич проверил наличие и качество кокаина и сообщил об этом Тодоровичу. На следующий день Тивалт передала ключи от квартиры Кисичу, который забрал наркотики и был задержан ФСБ.

Кисич согласился на сотрудничество с правоохранительными органами и участвовал в оперативном эксперименте, в ходе которого был задержан ещё один соучастник – Тодорович. В ходе следствия выяснилось, что Тивалт и её сообщники использовали кодовые имена для общения: Тивалт называлась "Девочка", Тодорович — "Piter", а Кисич — "Mr. Sexy".

Тивалт на протяжении всего судебного процесса отрицала свою вину. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые большинством голосов (6 из 8) признали её вину доказанной. Также 5 присяжных из 8 посчитали, что Тивалт не заслуживает снисхождения. После оглашения вердикта присяжных Тивалт признала свою вину и раскаялась, объяснив, что была обманута своим возлюбленным, одним из неустановленных участников преступления.

Суд приговорил Мариану Тивалт к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительный штраф суд назначать не стал.

Ранее суд приговорил Кисича и Тодоровича к 7 и 6 годам в колонии строгого режима, соответственно. Мужчины – граждане Сербии, вину признали, заключили досудебные соглашения и помогли следствию.

Фото и видео: объединённая пресс-служба городских судов