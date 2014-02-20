Трамп: США продолжают поставлять военную помощь Украине

Он подчеркнул, что Вашингтон передал Киеву много оружия.

Вашингтон продолжают поставлять военную помощь Киеву. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на военной басе Эндрюс.

Глава Белого дома прокомментировал заявления в СМИ о том, что США приостановит поставку Украине вооружения. По его словам, американские власти продолжают помогать Киеву. Трамп подчеркнул, что США передали много оружия.

Байден опустошил нашу страну, раздавая им вооружения. Мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит. Дональд Трамп, президент США

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Видео: YouTube / Sky News