Трампа заподозрили в деменции после ответа на вопрос о новом "Алькатрасе"

В СМИ подчеркнули, что это высказывание президента США вызывает опасения по поводу его психического здоровья.

Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после ответа на вопрос об открытии центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде. Об этом сообщает Daily Starю

Отмечается, что у главы Белого дома спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей. Трамп отметил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом. В материале подчеркнули, что это высказывание президента США вызывает опасения по поводу его психического здоровья.

Ранее мы сообщали, что Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии.

Фото: YouTube / Al Jazeera English