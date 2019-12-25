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Трампа заподозрили в деменции после ответа на вопрос о новом "Алькатрасе"
Сегодня, 9:03
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Трампа заподозрили в деменции после ответа на вопрос о новом "Алькатрасе"

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В СМИ подчеркнули, что это высказывание президента США  вызывает опасения по поводу его психического здоровья.

Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после ответа на вопрос об открытии центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде. Об этом сообщает Daily Starю

Отмечается, что у главы Белого дома  спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей. Трамп отметил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом. В материале подчеркнули, что это высказывание президента США  вызывает опасения по поводу его психического здоровья.

Ранее мы сообщали, что Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии.

Фото: YouTube / Al Jazeera English

Теги: вопрос, деменция, дональд трамп, мигранты, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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