В Новгородской области после покупки билетов на поезд пропала 37-летняя петербурженка

Спустя два дня в сквере в Валдае нашли ее личные вещи.

Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили в Новгородской области после исчезновения 37-летней девушки. Об этом в среду, 13 июля, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 9 июля петербурженка купила билет на поезд из Валдая и после этого бесследно исчезла. Спустя два дня в сквере в Валдае нашли ее личные вещи. Следвоатель полагает, что в отношении пропавшей были совершены противоправные действия. В настоящее время её местонахождение неизвестно. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что бывший вице-губернатор Томской области Гурдин задержан по подозрению в растрате. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта дела.

Фото: Piter.tv