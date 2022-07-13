Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта дела.

Бывшему заместителю губернатора Томской области предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделали представители Следственного комитета России на YouTube-канале. Чиновник подозревается по части 2 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ.

Следствие полагает, что в период с августа 2020 года по ноябрь 2021 года фигурант дела организовал, а также самостоятельно руководил преступлением. Средства были растрачены при участии директора одного из региональных фондов. Речь идет о потере областным бюджетом около 70 миллионов рублей. Эти средства предназначались на реализацию мероприятий по национальному проекту "Образование". Второй участник схемы также является фигурантом расследования. В настоящее время правоохранители решают вопрос о мере пресечения для подозреваемого чиновника.

Кассирша "Альфа-банка" вынесла с работы 23 млн рублей в коробке и исчезла.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России, ФСБ по региону