Кассирша "Альфа-банка" вынесла с работы 23 млн рублей в коробке и исчезла

Женщина исчезла из дома вместе с деньгами после того, как пыталась убить себя.

Кассирша "Альфа-банка" вынесла с работы 23 млн рублей в коробке и бесследно исчезла. В правоохранительных органах рассказали о том, что разыскивают 30-летнюю местную жительницу. Заявление на подозреваемую написал руководитель офиса кредитной организации. Он рассказал, что из помещения пропали 15 млн рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысяч евро. Речь идет об Ачинском отделении.

По предварительным данным, к преступлению причастна сотрудница банка 1991-го года рождения. В тот же день (когда и обнаружилась пропажа денег) с заявлением об исчезновении дочери обратилась ее мать. В отношении фигурантки ведется расследование по части 4 статьи 160 УК РФ (за присвоение или растрату денежных средств). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В СМИ узнали о том, что пропажа денег в банке установлена только спустя четыре дня после произошедшего. Все эти дни подозреваемая не скрывалась. Она находилась дома и якобы пыталась лишить себя жизни, но ее спасли племянник и супруг. Пострадавшую госпитализировали и промыли желудок. В понедельник 6 декабря пациентка вернулась в квартиру и спала весь день. Муж девушки заявил, что ни о каких деньгах супруга не упоминала. Когда он проснулся, то не нашел жену.

По подозрению в убийстве 28-летней давности в Петербурге задержали еще троих.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

