Рик Санчез оценил выступление российского президента на "Валдае".

Американский журналист Рик Санчес поблагодарил российского президента Владимира Путина за его позицию по отношению к зарубежным представителям СМИ. Иностранный корреспондент объяснил, что та позиция, которую объявляет глава Кремля, должна становиться нормой, а не вызывать международные споры. Соответствующий комментарий корреспондент оставил в собственном аккаунте в социальных сетях.

Я просто должен поблагодарить президента Путина за то, что он сделал. Это то, что, как мне кажется, должны делать и другие западные лидеры. Я всегда считал, что журналисты должны иметь возможность задавать вопросы людям у власти, независимо от того, откуда они родом или какую страну представляют. В отличие от Запада, он приветствует журналистов независимо от их национальности. Рик Санчез, журналист из США

Напомним, что Владимир Путин в четверг, 1 октября, выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в 2026 году.

"Приведет к Одессе". Происходящее в зоне СВО удивило журналиста.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Rick Sanchez