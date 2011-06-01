Пожар в доме Басевича ликвидировали

Утренний пожар на Большой Пушкарской удалось ликвидировать. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.
Пламя охватило 200 квадратных метров в доме Басевича. Информация о возгорании поступила в службу спасения около 6:55 утра. Огонь тушили 38 пожарных на восьми спецмашинах. Спустя 3 часа проблему ликвидировали.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге перенесли слушания по сносу дома Басевича из-за проверки Роспотребнадзора.
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