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Пожар в доме Басевича ликвидировали

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Спасатели тушили огонь более трех часов.

Утренний пожар на Большой Пушкарской удалось ликвидировать. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях. 

Пламя охватило 200 квадратных метров в доме Басевича. Информация о возгорании поступила в службу спасения около 6:55 утра. Огонь тушили 38 пожарных на восьми спецмашинах. Спустя 3 часа проблему ликвидировали. 

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге перенесли слушания по сносу дома Басевича из-за проверки Роспотребнадзора.

Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: большая пушкарская, дом басевича, театр балета эйфмана, утренний пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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