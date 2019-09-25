В Петербурге перенесли слушания по сносу дома Басевича из-за проверки Роспотребнадзора

О проверке участники мероприятия узнали за пару часов.

В среду, 18 августа, в конгресс-холле "Васильевский" должны были пройти общественные слушания по сносу дома Басевича. Но у Роспотребнадзора были другие планы: площадка сообщила об отмене слушаний из-за проверки ведомства. Об этом "Фонтанке" рассказали участники мероприятия.

Градозащитник, журналист Олег Мухин рассказал, что из-за проверок Роспотребнадзора площадка отменила мероприятия на несколько дней.

Где-то в третьем часу они позвонили и сказали, что у них проверка Роспотребнадзора, отменили все мероприятия на несколько дней... Я им сказал, у нас же все соответствует требованиям – до 75 человек, все в масках. Олех Мухин, журналист

Дом Басевича – историческое здание, построенное в 1912 году. До 2008 года дом считался жилым, после же его расселили. На протяжении нескольких лет дом находится в запущенном состоянии. Кроме того, он неоднократно подвергался пожарам. Только в этом году в доме около пяти раз происходили пожары.

В 2014 году здание включили в программу "Молодежи – доступное жилье" и поставили в очередь на ремонт. Однако планы поменялись. В 2016 году по просьбе Бориса Эйфмана администрация города передала дом Басевича его "Академии танца". Выяснилось, что Эйфман намерен реконструировать здание и организовать общежитие для иногородних учеников: проект включает в себя полный снос здания. Градозащитники выступают против этого, так как здание будет фактически уничтожено. Однако власти Петербурга отказались изымать дом Басевича у Академии Эйфмана.

Фото: Piter.tv