Власти Петербурга отказались изымать дом Басевича у Академии Эйфмана

Планируется, что в здании будут жить артисты Академии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на просьбу депутата Бориса Вишневского изъять Дом Басевича из оперативного управления Академии танца Бориса Эйфмана.

Изымать здание, похоже, не собирается. В официальном ответе говорится о том, что в домах №7А и 9А на Большой Пушкарской принимаются меры по организации обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности. Беглов напомнил, что Дом Басевича находится в государственной собственности, а собственник имеет право распоряжаться своим имуществом.

В этом году в Доме около пяти раз происходили пожары. Прокуратура через суд потребовала законсервировать здание.

Фото: Piter.TV