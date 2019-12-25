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Власти Петербурга отказались изымать дом Басевича у Академии Эйфмана
Сегодня, 9:18
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Власти Петербурга отказались изымать дом Басевича у Академии Эйфмана

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Планируется, что в здании будут жить артисты Академии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на просьбу депутата Бориса Вишневского изъять Дом Басевича из оперативного управления Академии танца Бориса Эйфмана. 

Изымать здание, похоже, не собирается. В официальном ответе говорится о том, что в домах №7А и 9А на Большой Пушкарской принимаются меры по организации обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности. Беглов напомнил, что Дом Басевича находится в государственной собственности, а собственник имеет право распоряжаться своим имуществом.

В этом году в Доме около пяти раз происходили пожары. Прокуратура через суд потребовала законсервировать здание. 

Фото: Piter.TV

Теги: академия танца бориса эйфмана, дом басевича
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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