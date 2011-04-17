В Доме Басевича произошел пятый за год пожар

Пожар оперативно потушили, в огне оказался один квадратный метр.

Утром 7-го июня в Доме Басевича произошел очередной пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Большой Пушкарской, 7 поступило в 08:36. В огне оказался 1 кв. метр площади. Спустя 20 минут пламя было потушено. Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне пожар произошел в соседнем доме №6. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Напомним, дом находится в оперативном управлении Академии танца и Академического театра балета Борис Эйфмана.

Фото из архива Telegram / Протестный Петербург