На Большой Пушкарской второй раз за неделю случился пожар

На место ЧП прибыли 26 спасателей. Горит нежилое здание.

В доме № 6 по Большой Пушкарской вспыхнуло пламя. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 6 июня.

Огонь охватил 60 квадратных метров четырехэтажного дома в 12:24. Сейчас на месте возгорания работают 26 пожарных и 5 единиц спецтехники.

Информации о пострадавших нет. Выясняются причины пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти во время пожара в дачном домике погибла пожилая пара. Мужчина и женщина примерно 70 лет приехали отдохнуть на природу.

Фото: Piter.tv