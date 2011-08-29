  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Большой Пушкарской второй раз за неделю случился пожар
Вчера, 14:00
548
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Большой Пушкарской второй раз за неделю случился пожар

0 0

На место ЧП прибыли 26 спасателей. Горит нежилое здание.

В доме № 6 по Большой Пушкарской вспыхнуло пламя. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 6 июня.

Огонь охватил 60 квадратных метров четырехэтажного дома в 12:24. Сейчас на месте возгорания работают 26 пожарных и 5 единиц спецтехники. 

Информации о пострадавших нет. Выясняются причины пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти во время пожара в дачном домике погибла пожилая пара. Мужчина и женщина примерно 70 лет приехали отдохнуть на природу.

Фото: Piter.tv

Теги: большая пушкарская, петербург, петроградский район, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии