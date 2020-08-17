В Ленобласти во время пожара в дачном домике погибла пожилая пара

В Волховском районе Ленобласти ночью, 6 июня, произошел страшный пожар в летнем домике, в котором сгорели два пожилых петербуржца. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Диспетчер спасательной службы узнал о пожаре в 00:20. К 01:24 огонь в СНТ "Бумажник" потушили. При разборе завалов пожарные обнаружили тела двух пенсионеров, возраст которых более 70 лет. Сейчас устанавливаются личности пожилых людей и причина пожара. Проводится проверка. Тела стариков направили в морг Волхова.
Ранее на Piter.tv сообщили, что огонь уничтожил комнату и коридор в квартире на аллее Котельникова.
Фото: pixabay
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