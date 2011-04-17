Огонь уничтожил комнату и коридор в квартире на аллее Котельникова

Пламя охватило 15 квадратных метров. Пожар потушили.

Ночью 6 июня в Приморском районе загорелась квартира. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в доме № 4 по аллее Котельникова. Пламя охватило коридор и комнату, общая площадь которых 15 "квадратов". Ликвидировать пожар прибыли 24 спасателя и пять единиц спецтехники. Огонь потушили, но от одной из трех комнат остались только угли. Серьезно повредился и коридор.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются причины пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящей квартиры на проспекте Стачек спасли женщину с двумя детьми. В результате возгорания пострадали четыре человека. Погибла домашняя кошка.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"