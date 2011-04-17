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Огонь уничтожил комнату и коридор в квартире на аллее Котельникова
Вчера, 8:49
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Огонь уничтожил комнату и коридор в квартире на аллее Котельникова

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Пламя охватило 15 квадратных метров. Пожар потушили.

Ночью 6 июня в Приморском районе загорелась квартира. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Возгорание произошло в доме № 4 по аллее Котельникова. Пламя охватило коридор и комнату, общая площадь которых 15 "квадратов". Ликвидировать пожар прибыли 24 спасателя и пять единиц спецтехники. Огонь потушили, но от одной из трех комнат остались только угли. Серьезно повредился и коридор. 

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются причины пожара. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящей квартиры на проспекте Стачек спасли женщину с двумя детьми. В результате возгорания пострадали четыре человека. Погибла домашняя кошка.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: аллея котельникова, пожар, приморский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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