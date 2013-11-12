Из горящей квартиры на проспекте Стачек спасли женщину с двумя детьми

В пятиэтажном доме пылала пламенем шестикомнатная коммуналка.

Сегодня, 5 июня, около 12:20 произошел пожар в коммунальном квартире в доме № 46 по проспекту Стачек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На место происшествия прибыли спасатели. С балкона горящего помещения сняли трех человек - женщину и двух детей. Из дома эвакуировали 15 жильцов.

Выяснилось, что в коммунальной квартире горели комната и коридор, общая площадь которых составила 22 квадратных метра. Возгорание потушили в 13:03.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются детали случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пострадавший во время взрыва на Энтузиастов пытался совершить самоубийство.

Фото: pixabay