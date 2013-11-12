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Из горящей квартиры на проспекте Стачек спасли женщину с двумя детьми
Сегодня, 13:15
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Из горящей квартиры на проспекте Стачек спасли женщину с двумя детьми

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В пятиэтажном доме пылала пламенем шестикомнатная коммуналка.

Сегодня, 5 июня, около 12:20 произошел пожар в коммунальном квартире в доме № 46 по проспекту Стачек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На место происшествия прибыли спасатели. С балкона горящего помещения сняли трех человек - женщину и двух детей. Из дома эвакуировали 15 жильцов. 

Выяснилось, что в коммунальной квартире горели комната и коридор, общая площадь которых составила 22 квадратных метра. Возгорание потушили в 13:03. 

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются детали случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пострадавший во время взрыва на Энтузиастов пытался совершить самоубийство. 

Фото: pixabay

Теги: дети, кировский район, петербург, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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