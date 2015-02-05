Пострадавший во время взрыва на Энтузиастов пытался совершить самоубийство

Сейчас мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Его соседи не пострадали.

Сегодня, 5 июня, на проспекте Энтузиастов произошел взрыв. Хозяин квартиры в момент утечки газа прикуривал сигарету. Мужчина пытался совершить самоубийство. Пострадавший получил ожоги. Теперь он находится в НИИ им. Джанелидзе. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Хлопок случился в 6:50 утра. Из квартиры вылетели окна, повредилась стена - прогиб составил 30 сантиметров. Известно, что стена не является несущей, поэтому специалисты ЖКС считают, что обрушения не будет.

Из подъезда эвакуировали 40 человек. Но сейчас жильцы уже вернулись домой.

На данный момент в доме не подают газ. Удобства вернутся после проверки всех квартир.

Ведутся следственные действия.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели уже покинули место ЧП на Энтузиастов.

Фото: Piter.tv