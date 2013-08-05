Спасатели уже покинули место ЧП на Энтузиастов

Эвакуированные жители дома, где сегодня утром произошел взрыв, вернулись в свои квартиры.

Ранним утром в субботу, 5 июня, в девятиэтажном доме № 18 на проспекте Энтузиастов произошел взрыв из-за утечки газа из баллона. В квартире, где произошло ЧП, разбились окна и сильно повредилась стена. Хозяин жилья пострадал.

Известно, что хлопок произошел в комнате, а не на кухне. Выяснилось, что пострадавший прикуривал сигарету в момент утечки газа. Это и стало причиной взрыва.

В квартиру прибыли специалисты компании "ПетербургГаз". Они отключили плиту от газоснабжения и осмотрели помещение.

Спасатели эвакуировали 40 человек, но сейчас все жильцы уже вернулись домой. Очевидцы отмечают, что и сотрудники МЧС уже покинули место события.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью 2 июня в квартире на Камышовой улице сгорела кухня и коридор.

Фото: Piter.tv