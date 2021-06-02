Ночью в квартире на Камышовой улице сгорела кухня и коридор

Пожар тушили 15 спасателей и три единицы техники.

В ночь на 2 июня в Приморском районе Петербурга произошел крупный пожар. В двухкомнатной квартире на Камышовой улице воспламенилась обстановка на кухне и в коридоре. В сети появилось видео с места происшествия.

Возгорание в квартире общей площадью 50 квадратных метров случилось около трех часов ночи. Огонь охватил кухню и коридор на площади 20 "квадратов".

На месте происшествия работали 15 спасателей и три единицы техники. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, пожар потушили в 4:13. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что при пожаре в частном доме в Лесколово пострадали мужчина и двое девочек.

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