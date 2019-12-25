При пожаре в частном доме в Лесколово пострадали мужчина и двое девочек

Следователи выясняют обстоятельства пожара в деревянном доме во Всеволожском районе.

Всеволожские следователи выполняют доследственную проверку после пожара, произошедшего в деревне Лесколово, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти. На месте пожара работает следственно-оперативная группа в составе следователей и сотрудников полиции, а также представители МЧС. Для принятия дальнейших процессуальных решений ими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что пожар произошел 1 июня 2021 года. В частном деревянном доме загорелась мансарда, и в результате пожара получили ожоги мужчина и двое девочек, 3-х и 12 лет. Все трое были доставлены в медицинское учреждение с ожогами.

Ранее четверых мужчин госпитализировали после пожара на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге.

Фото: СК по Ленобласти и Pixabay